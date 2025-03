Pogoń za nowoczesnością i nowinkami technologicznymi była tak szybka, że zabrakło czasu na dokładną analizę. Dziś, po kilku latach,odkąd w samochodach na dobre zagościły potężne ekrany dotykowe zastępujące fizyczne guziki, okazało się, że w przypadku niektórych funkcji nie była to dobra decyzja. W wywiadzie dla Autocar Andreas Mindt, szef działu projektowania w niemieckim koncernie, nazwał decyzję o usunięciu tych przycisków „błędem”.

Niemiecki producent przywróci fizyczne przyciski we wszystkich swoich pojazdach, po tym jak w ostatnich latach przeszedł na ekrany dotykowe. Nie oznacza to jednak, że Volkswagen całkowicie zrezygnuje z dużych wyświetlaczy, a klasyczne rozwiązanie powróci jedynie do obsługi podstawowych funkcji.