Pierwsze informacje dotyczące wprowadzenia Gemini do Android Auto pojawiły się na początku bieżącego roku, jednakże wówczas zarejestrowano jedynie kilka zmian w kodzie źródłowym. Finalnie nie pojawiły się jakiekolwiek nowości w systemie, co nie oznaczało, że plan rozbudowy Android Auto o sztuczną inteligencję został zawieszony.

Gemini to chatbot Google zdolny do przetwarzania ludzkiego języka i generowania własnych odpowiedzi. Jego najnowsza wersja zaprojektowana została tak, aby pytania można było zadawać w trakcie rozmowy, bez konieczności oczekiwania na udzielenie odpowiedzi. W praktyce będzie to osobisty asystent kierowcy, który odpowiadałby na wszystkie zadawane pytania dokładnie tak, jak zrobiłby to pasażer. Za pomocą głosu można będzie również sterować aplikacjami.