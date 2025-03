Wielu z naszych czytelników pamięta chyba historie o taksówkarzach, którzy często odwiedzali restauracje popularnej sieci fast foodów, aby uzupełniać tam zapasy oleju po frytkach. Po odcedzeniu z co większych kawałków spalonych ziemniaków, podobno nieźle się taki olej sprawdzał do zasilania starych, wolnossących diesli.

Kupując olej na promocji w sklepie spożywczym na promocji, możemy zapłacić za niego około 5 zł za litr. Tymczasem średnia cena oleju napędowego w Polsce to teraz około 6,20 zł za litr. Daje to przybliżoną różnicę na poziomie 1,2 zł za litr.

To sporo, ale pamiętajmy, że auto nie jeździ na samym oleju spożywczym, tylko na mieszance, gdzie oleju napędowego jest przynajmniej dwukrotnie więcej. Mając samochód z bakiem o pojemności 60 l, zapłacimy 372 zł na stacji. Korzystając z promocji w spożywczym, możemy obniżyć ten koszt do 336 zł. Czy ma to sens i jest warte polowania na promocje, wycieczek do sklepów i składowania dziesiątek butelek oleju? Odpowiedzcie sobie sami.