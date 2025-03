Chociaż nadal mamy zimę, to na drogach można już spotkać motocyklistów, a nawet poznaliśmy już pierwsze dane dotyczące wypadków z ich udziałem za 2025 rok. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od początku roku doszło do 36 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęły w nich dwie osoby, a 36 zostało rannych.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP zwrócił uwagę, że choć sezon jeszcze oficjalnie się nie rozpoczął, to motocyklistów na drogach można spotkać przez cały rok, gdy tylko wzrasta temperatura powietrza. Dlatego policja spodziewa się, że nadchodzący ciepły weekend zachęci ich do wyjazdów.

Ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 r. doszło do 2455 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich 230 osób, a 2308 zostało rannych. Policyjne statystyki z ostatnich trzech lat pokazują, że liczba wypadków z udziałem motocyklistów rośnie. W 2023 r, doszło do 1947, a rok wcześniej do 1827 takich wypadków. Zginęło w nich odpowiednio 196 i 158 osób.

Policjant przypomniał, że na drogach zalega jeszcze piach, który może powodować, że opanowanie motocykla przysporzy trudności nawet doświadczonym kierującym. Zaapelował do motocyklistów, by dali się zauważyć na drodze i zarówno w dzień, jak i w nocy używali kamizelek odblaskowych. Zwrócił też uwagę na potrzebę zadbania o to, by światła motocykla były sprawne i czyste.