Niektórzy kierowcy próbują “regulować” ruch w przypadku zatorów, blokując pas na określonej wysokości i nie wpuszczając przed siebie innych aut lub nie pozwalając samochodom, które są za nimi, kontynuować jazdy do końca pasa. Takie zachowanie jest niezgodne z ideą jazdy na suwak, która opiera się właśnie na tym, by maksymalnie wykorzystać każdy pas ruchu i zjeżdżać z zanikającego dopiero przy jego końcu.

Policjanci chętnie karzą kierowców blokujących pas, jeśli się na takich natknął, z kolei niestosowanie się do zasady jazdy na suwak grozi mandatem w wysokości do 500 zł i 5 punktów karnych. W przypadku, gdy policjant stwierdzi, że doszło do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, kara rośnie do 1 tys. zł i 10 punktów karnych.