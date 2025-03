Polacy coraz bardziej interesują się autami nowymi, udział marek chińskich w tym segmencie rośnie

Luty 2025 roku to lekkie ożywienie na rynku samochodów używanych. Średnia dzienna liczba aktywnych ogłoszeń wzrosła o 2,5% w porównaniu do stycznia oraz o 7% rok do roku. Z drugiej strony w lutym odnotowano o 3 procent mniej rejestracji niż miesiąc wcześniej, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego trendu w ujęciu rok do roku. Jest to jednak dobry wynik po uwzględnieniu faktu, że luty był trzy dni krótszy od stycznia. Wzrost liczby aktywnych ogłoszeń jest zapowiedzią nadchodzącego sezonu sprzedażowego.