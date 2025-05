Oznacza to, że aż 20 proc. z dostarczonych europejskim klientom w kwietniu przez Grupę Volkswagena 294 549 aut to pojazdy elektryczne BEV, których popularność wśród nabywców wyprzedziła już silniki Diesla. Oznacza to, że Volkswagen perfekcyjnie wykorzystał załamanie sprzedaży Tesli i urósł do miana największego producenta elektryków w Europie. Nie byłoby to jednak możliwe, bez gigantycznych nakładów na rozwój nowych modeli z napędem elektrycznych.