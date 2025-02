Toyota RAV4 to jeden z najlepiej sprzedających się w Polsce SUV-ów. W ubiegłym roku na nasze drogi trafiło aż 10 388 egzemplarzy tego modelu. Tylko w styczniu zarejestrowano w naszym kraju aż 1032 nowe Toyoty RAV4, co czyni model 6. najczęściej rejestrowanym nowym autem w Polsce.

Klienci mają do wyboru trzy odmiany napędowe. Klasyczną hybrydę w wersji z napędem na przód (218 KM) i 4x4 (222 KM) oraz – ładowaną z gniazdka – hybrydę plug-in o imponującej mocy 306 KM. I właśnie ta wersja objęta została właśnie ciekawą promocją. Topowa wersja napędowa kosztuje obecnie od 219 200 zł, co oznacza, że Japończycy obniżyli jej cenę aż o 30 tys. zł. Co ważne, nie chodzi o ofertę na auta z poprzedniego rocznika – lecz RAV4 Plug-in Hybrid z bieżącego roku produkcji.

Rodzinny SUV o długości 4,6 m (rozstaw osi 2690 mm) przyspiesza do 100 km/h w równe 6 sekund i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. Największe wrażenie robi jednak zużycie paliwa. Producent deklaruje, że w trybie pomiarowym – przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorze trakcyjnym – średnie zużycie paliwa to 1 l/100 km. Oczywiście wynik ten dotyczy tylko pierwszych 100 km, o ile ruszamy w drogę z pełną baterią.

Deklarowana przez producenta wartość zużycia paliwa wydaje się absurdalnie niska, ale odpowiedzią jest tutaj pojemność litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego wynosząca aż 18,1 kWh. Dzięki niemu auto jest w stanie pokonać na zgromadzonej w baterii energii elektrycznej dystans do 75 km i jeździć w trybie całkowicie bezemisyjnym – bez uruchamiania jednostki napędowej – z prędkościami do 135 km/h.

Żeby wykorzystać pełen potencjał napędu plug-in hybrid u dealerów dostępne są stacje ładujące Toyota HomeCharge, a przy zakupie auta można też dołączyć do Toyota Charging Network i uzyskać dostęp do jednej z największych sieci ładowania w Europie (ponad 7400 punktów ładowania)

W podstawowej wersji wyposażeniowej producent dokłada do pojazdu przewód (typ 2) do ładowania o długości 7,5 m. Za mniej niż 4 tys. zł Toyota oferuje też dedykowane ładowarki ścienne o mocach 7,4 lub 22 kW pozwalające na szybkie ładowanie samochodu we własnym garażu. To kusząca perspektywa, jeśli wziąć pod uwagę koszty pokonania 100 km na prądzie.