Co ciekawe, w pierwszej trójce jedynie Tiguan poprawił swoje ubiegłoroczne wyniki (+2,3 proc.), co świadczy o dobrym przyjęciu nowej generacji niemieckiego SUVa. Sprzedaż Clio w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku zmalała o 3,0 proc, a Sandero - aż o 26,6 proc.

W ostatnim czasie Komisja Europejska , na mocy tzw. dialogu strategicznego z branżą motoryzacyjną, zgodziła się - w drodze jednorazowego wyjątku - rozliczyć kary za emisję CO2 w okresie trzyletnim . Oznacza to, że ostatecznie producenci aut zapłacą je dopiero z początkiem 2028 roku. To jednak wyłącznie forma "kredytowania" branży, bo same kary naliczane są od 1 stycznia 2025.

By zminimalizować wpływ kar na cenniki, kilka marek wykorzystywało końcówkę 2024 roku do zarejestrowania jak największej liczby aut spalinowych, które wciąż oferowane są w ramach "wyprzedaży rocznika". Taką taktykę zastosowała m.in. Toyota, która z początkiem roku wycofała z polskiego rynku benzynowe, a więc generujące najwyższe kary, odmiany Toyoty Corolli (obecnie w cennikach znajdziemy jedynie hybrydy).

Wszystko wskazuje na to, że również Dacia pokusiła się podobny - z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika bowiem, że w grudniu 2024 sprzedaż Dacii w krajach UE, EFTA i Wielkiej Brytanii zwiększyła się w stosunku rok do roku aż o 26,1 proc. Dla porównania, w przypadku Renault było to "zaledwie" 10 proc. Biorąc nawet po uwagę różnice w wysokości rejestracji, śmiało zakładać można, że to właśnie Dacia wciąż dysponuje jeszcze "zapasem" aut zarejestrowanych w ubiegłym roku, których sprzedaż nie znajduje odzwierciedlenia w najnowszych statystykach.