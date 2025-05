Z Warszawy na wschód coraz bardziej ekspresowo. Jak idzie budowa S17?

Droga ekspresowa S17 łączy Warszawę z Lublinem i stanowi część trasy europejskiej E372. W przyszłości ma prowadzić do Hrebenne, co znacznie ułatwi dojazd do Lwowa. Jaki jest aktualny stan realizacji trasy S17?