W drugiej połowie czerwca 2025 r. zmotoryzowani pojadą nowym fragmentem drogi ekspresowej S7 - od Chwaszczyna, przez część węzła Żukowo, a następnie obwodnicą Żukowa aż do drogi krajowej nr 20 w Glinczu.

Warto zaznaczyć, że w rejonie węzła Żukowo, w kierunku Glincza, nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 400 metrów. Dalej kierowcy będą mogli korzystać z dwóch jezdni obwodnicy Żukowa (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Połączenie obwodnicy Żukowa z drogą krajową nr 7 w Lniskach planowane jest do końca bieżącego roku.