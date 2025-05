W skrócie Polska rozwija infrastrukturę drogową poprzez modernizację i budowę nowych odcinków dróg.

Najdłuższy most drogowy w Polsce to most w Rozgartach, mierzący 1953,6 m długości.

Most Rędziński we Wrocławiu wyróżnia się najwyższymi pylonami w Polsce, osiągającymi 122 m wysokości.

Najdłuższy most na świecie rozciąga się od Zgorzelca do Wrocławia

Budowa tak potężnych i imponujących obiektów mostowych to niezwykłe wyzwanie techniczne oraz logistyczne. W ciągu zaledwie 4 lat w Chinach wybudowano najdłuższy most na świecie, który ma dokładnie 164,8 km długości. Znajduje się on w prowincji Jiangsu i stanowi część Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj.

Most składa się z dwóch głównych sekcji - Danyang o długości 52,4 km oraz Kunshan, mierzącej 112,4 km. Część nad jeziorem Yangcheng liczy 2 tys. filarów, a do jej konstrukcji zużyto - uwaga - 450 tys. ton stali. Most został zaprojektowany w taki sposób, aby pod 9-kilometrowym odcinkiem nad otwartą wodą jeziora mogły swobodnie przepływać statki.

Najdłuższy most drogowy przeznaczony do transportu kołowego

Najdłuższe obiekty mostowe budowane są przede wszystkim z myślą o potrzebach kolei. Mosty przeznaczone do transportu drogowego są znacznie krótsze, a rekordzistą w tej kategorii jest Bang Na Expressway, zlokalizowany na wschód od Bangkoku. Jego długość wynosi 54 km. Most ten ma na celu rozładowanie korków w stolicy oraz największym mieście Tajlandii. Łączy dzielnicę Bang Na z prowincją Chachoengsao.

Najdłuższy most drogowy w Polsce. Złoto dla wsi Rozgarty

Polskim rekordzistą jest most autostradowy w Rozgartach pod Grudziądzem, który ma dokładnie 1953 metry i 60 cm długości. Wchodzi w skład autostrady A1, biegnącej z północy na południe kraju. Łączy węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz", przecinając przy tym Wisłę. Most powstał w 2011 r. i do dziś utrzymuje tytuł najdłuższego mostu w Polsce.

Konstrukcja składa się z trzech części: mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły, o długości 400 m, w którego skład wchodzą trzy przęsła. Dwa skrajne mają po 180 m, a środkowe 110 m. Dodatkowo, dwie estakady dojazdowe po obu stronach rzeki liczą niespełna kilometr oraz nieco ponad 500 m.

Most w Kwidzynie to drugi najdłuższy most drogowy w Polsce

Drugi najdłuższy most w Polsce znajduje się w Kwidzynie i jest krótszy od lidera o zaledwie 86 m. Jego długość wynosi dokładnie 1867,2 m, a most został wybudowany w 2013 r. jako przeprawa drogowa przez Wisłę, łącząca drogę krajową 55 z DK 91.

Budowa mostu trwała 3 lata i została zrealizowana przez polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman. Koszt budowy, wraz z drogami dojazdowymi o długości około 12 km, wyniósł 250,8 mln zł i został sfinansowany przez Krajowy Fundusz Drogowy. Warto zaznaczyć, że jest to obiekt typu extradosed, który łączy cechy mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. Swego czasu był to najdłuższy most tego typu w Europie.

Najniższy stopień na podium dla Wrocławia. Most Rędziński króluje w innych kategoriach

Na trzeciej pozycji uplasował się imponujący most Rędziński we Wrocławiu, który stanowi przeprawę nad Odrą oraz całą Wyspą Rędzińską. Obiekt ten jest częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, biegnącej w ciągu autostrady A8. Mierzy 1742 m, a jego budowa zakończyła się w 2011 r. Choć w kategorii długości ustępuje mostom w Rozgartach i Kwidzyniu, pod względem wysokości pylonów nie ma sobie równych. Wznoszą się na wysokość 122 m, co sprawia, że jest najwyższą konstrukcją tego typu w Polsce.

Oto 10 najdłuższych mostów w Polsce

Zestawienie najdłuższych obiektów mostowych w Polsce rzadko - ale jednak - się zmienia, jednak na ten moment nic nie wskazuje na to, aby lider był zagrożony. Do ostatniej zmiany doszło pod koniec grudnia 2023 r., gdy otwarto przeprawę w Wierzchosławicach o długości 816 m, która zepchnęła z zestawienia most im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie mierzący 706 m.

10. Most nad Dunajcem w Wierzchosławicach - długość: 815,6 m

9. Most Milenijny we Wrocławiu - długość: 923,5 m

8. Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego w Bydgoszczy - długość: 1001 m

7. Most im. Jana Pawła II w Puławach - długość: 1038

6. Most im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu - długość: 1098 m

5. Most Anny Jagiellonki w Warszawie (roboczo Południowy) - długość: 1505,4 m

4. Most Solidarności w Płocku - długość: 1712 m

3. Most Rędziński we Wrocławiu - długość: 1742 m

2. Most w Kwidzynie - długość: 1867,2 m

1. Most w Rozgartach pod Grudziądzem - długość: 1953,6 m

