Rozpoczął się paraliż Krakowa. Kluczowy most zamknięty na ponad pół roku

Jak poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa, gruntowny remont mostu Grunwaldzkiego to jedna z większych inwestycji drogowych w Krakowie w tym roku. Jest on niezbędny, ponieważ jak wynika z ekspertyzy przeprowadzonej przez Politechnikę Krakowską, most może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 roku.