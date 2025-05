W skrócie Most w Maurzycach to pierwszy na świecie spawany most drogowy, który zdobył międzynarodowe uznanie dzięki nowatorskim rozwiązaniom prof. Stefana Bryły.

Obecnie istnieje szansa, że most ten trafi na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, co potwierdza jego wyjątkowe znaczenie.

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz GDDKiA podejmują inicjatywę wpisania go na krajową Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił do GDDKiA z inicjatywą wpisania mostu w Maurzycach (woj. łódzkie) na krajową Listę Pomników Historii Prezydenta RP. To ważny krok w kierunku wpisania tego wyjątkowego obiektu inżynieryjnego na elitarną listę UNESCO.

Most w Maurzycach to pierwszy na świecie spawany most drogowym

Most w Maurzycach ma 27 metrów długości i 6,8 metra szerokości. Znajduje się na niewielkiej rzece Słudwia nieopodal Łowicza i stanowi absolutny unikat w historii inżynierii drogowej - to pierwszy na świecie spawany most drogowy. Obiekt został zaprojektowany przez wybitnego polskiego inżyniera, prof. Stefana Bryłę.

Konstrukcja powstała w 1928 r. i już wtedy była prawdziwą rewolucją techniczną budzącą podziw specjalistów z całego świata. Inżynierowie z wielu krajów tłumnie odwiedzali Maurzyce, aby na własne oczy zobaczyć ten przełomowy projekt. Prof. Bryła, dążąc do zmniejszenia masy konstrukcji, zastosował spawanie zamiast popularnego wówczas nitowania. Dzięki temu udało się zredukować masę mostu z 70 do 56 ton.

Most w Maurzycach nieopodal Łowicza jest wyłączony z ruchu dla pojazdów. Można go jednak zwiedzać pieszo. GDDKiA

Spawany most na rzeką Słudwią

Most w Maurzycach oddano do użytku w 1929 r. Rewolucyjny w skali światowej projekt zrealizowała firma "Rudzki i S-ka" z Mińska Mazowieckiego. Przy jego realizacji pracowali również wybitni polscy inżynierowie: Władysław Tryliński - inżynier komunikacji, oraz Wenczesław Poniż - specjalista w dziedzinie dróg i mostów.

Ponieważ była to pierwsza na świecie spawana konstrukcja mostu drogowego, konieczne okazało się opracowanie nowych przepisów dotyczących spawania konstrukcji stalowych. Most nad rzeką Słudwią stał się przełomowym dowodem na to, że spawanie jest trwałą, a przy tym lżejszą i bardziej efektywną alternatywą dla nitowania.

Rewolucyjna konstrukcja projektu polskiego inżyniera może trafić na listę UNESCO

O moście w Maurzycach było już kilkukrotnie głośno. Choć został uszkodzony podczas II Wojny Światowej, a następnie odbudowany, dziś jest wyłączony z użytkowania.

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił do GDDKiA z inicjatywą wpisania mostu w Maurzycach na krajową Listę Pomników Historii Prezydenta RP. Obecnie tylko jeden most figuruje na tej prestiżowej liście - to najstarszy w Europie żeliwny most wiszący z 1827 r. znajdujący się nad rzeką Mała Panew w Ozimku w województwie opolskim. Wpis mostu z Maurzyc na listę Pomników Historii byłby ważnym krokiem w stronę jego późniejszego umieszczenia na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Inicjatywę Związku Mostowców RP i GDDKiA polegającą na umieszczeniu mostu na liście światowego dziedzictwa UNESCO w pełni popiera Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, co jest z pewnością dużym ułatwieniem. Przed nami jednak jeszcze daleka droga. Wniosek wraz z uzasadnieniem musi trafić do Generalnego Konserwatora Zabytków, a następnie, po uzyskaniu opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przedstawiony zostanie Radzie Ochrony Zabytków, skąd trafi na ręce Prezydenta RP. Kolejnym krokiem będzie doprowadzenie do wpisania go na listę UNESCO. - zaznacza w komunikacie GDDKiA.

Masa mostu dzięki spawaniu zmniejszyła się z 70 do 56 ton. GDDKiA

Dorobek prof. Bryły doceniają na całym świecie

Prof. Stefan Bryła był wybitnym specjalistą okresu międzywojennego - cenionym architektem, inżynierem, autorem prac naukowych i podręczników, a także pionierem spawalnictwa. Uczestniczył w realizacji wielu konstrukcji zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. przy budowie Woolworth Building w Nowym Jorku, czyli najwyższego wówczas budynku na świecie.

W 1964 r. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ustanowił Nagrodę im. Stefana Bryły za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, która przyznawana jest do dziś. Także Amerykanie docenili dorobek polskiego inżyniera i w 1995 r. przyznali mu prestiżową nagrodę Historic Welded Structure Award za projekt mostu spawanego na rzece Słudwi. W 2010 r. most w Maurzycach został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą "Zabytek Zadbany".

