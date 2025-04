We wrześniu ubiegłego roku gwałtowna powódź zniszczyła dwa mosty w Głuchołazach, przerzucone przez Białą Głuchołaską - most tymczasowy oraz sąsiadujący z nim most docelowy, którego stalowa konstrukcja była już przygotowana do zalania betonem. W wyniku katastrofy miasto zostało podzielone przez rzekę na dwie części, a jedyną dostępną przeprawą stał się most leżący na prywatnej posesji jednej z firm.