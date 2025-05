Droga do Morskiego Oka zostanie zamknięta. Ważna informacja TPN

Osoby planujące wizytę nad Morskim Okiem pod koniec maja będą zmuszone zmodyfikować swoje plany. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że w dniach od 26 maja do 3 czerwca Starostwo Powiatowe w Zakopanem planuje przeprowadzenie drugiego etapu remontu drogi prowadzącej do Morskiego Oka. Prace będą realizowane na około 2,5-kilometrowym odcinku, rozpoczynającym się przy leśniczówce Wanta i biegnącym w dół w kierunku Palenicy Białczańskiej.

Jednocześnie w dniach 28-30 maja planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do rozwidlenia szlaku przez Świstówkę Roztocką, zarówno dla pieszych, jak i pojazdów. W tym czasie, o ile warunki pogodowe na to pozwolą, na remontowanym fragmencie zostanie położony nowy asfalt, a trasa będzie zablokowana w obu kierunkach.

Droga do Morskiego Oka jest najchętniej uczęszczanym szlakiem turystycznym w Tatrach, na który co roku wchodzi ponad 700 tys. osób. Od 1 maja bieżącego roku z Zakopanego do Włosienicy pod Morskim Okiem można dojechać elektrycznym busem. Inicjatywa ta - zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska - ma na celu docelowe odciążenie przewozów konnych, które transportują turystów z parkingu w Palenicy Białczańskiej do Włosienicy.