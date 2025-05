Most łączący kontynentalne Włochy z Sycylią. Zapomnij o promie

Zgodnie z założeniami za budowę obiektu mostowego odpowiedzialne będzie konsorcjum firm kierowane przez włoską firmę Webuild. Prezes spółki odpowiedzialnej za prace budowlane, Pietro Ciucci, stwierdził, że projekt wciąż wymaga ostatecznej zgody państwowego komitetu nadzorującego strategiczną infrastrukturę i wyraził nadzieję, że wniosek zostanie złożony do końca czerwca.

Most ma mieć około 5 km długości, a jego centralne przęsło będzie miało 3,3 km. Przeprawa przebiegać będzie przez Cieśninę Mesyńską, łączącą wody Morza Tyrreńskiego z wodami Morza Jońskiego. W najwęższym miejscu ciesnina mierzy 3,1 km, a maksymalna głębokość wynosi 250 m.

Tak ma wyglądać most nad Cieśniną Mesyńską. / Fot. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Tak ma wyglądać most nad Cieśniną Mesyńską. / Fot. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti materiały prasowe

Powrót tematu budowy mostu łączącego Sycylię z kontynentalnymi Włochami ponownie spotkał się z ostrą krytyką. Spora część mieszkańców uważa, że jego powstanie nie ma sensu, a liczne przeprawy promowe są wystarczające i doskonale radzą sobie z obsługą zarówno turystów, jak i mieszkańców. Dodatkowo wielu przeciwników wskazuje, że most będzie znajdował się w strefie sejsmicznej, co oznacza, że koszt budowy będzie ogromny, biorąc pod uwagę konieczność dostosowania konstrukcji do trzęsień ziemi.