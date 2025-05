Już w najbliższy sobotni wieczór ruszą prace rozbiórkowe przy wiadukcie zlokalizowanym w ciągu ulic Sadowej i Podgórnej, który przebiega nad trasą S6. Jest to kluczowy etap większych prac infrastrukturalnych między Żukowem, a węzłem Gdańsk Południe. Realizacja tego etapu wymagała będzie radykalnych działań tymczasowo wyłączających trasę z użytku.

Ze względów bezpieczeństwa, niemożliwe jest wykonywanie prac etapowo. W związku z tym GDDKiA poinformowała o planowanym całkowitym zamknięciu trasy w obu kierunkach. Z pewnością nie pozostanie to bez wpływu na mobilność mieszkańców regionu. Planując wyjazd warto uwzględnić powstałe utrudnienia.

Rozbiórka wiaduktu ruszy w sobotę, 24 maja o 18:00 i potrwa do godziny 18:00 w niedzielę, 25 maja. W tym czasie fragment drogi ekspresowej S6 pomiędzy węzłem Kowale, a Gdańsk Południe będzie zamknięty. Kierowcy z pewnością napotkają na utrudnienia na drodze, dlatego najbardziej rozsądnym wyjściem jest unikanie okolic węzła Gdańsk Południe w czasie prowadzonych tam robót. Warto rozważyć podróż innymi drogami lub skorzystać z transportu publicznego.

Wyznaczono również objazdy, które pomogą ominąć utrudnienia na drodze. Do dyspozycji kierowców udostępniona zostanie jedna jezdnia Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na odcinku od węzła Gdańsk Południe do węzła Lublewo Gdańskie. Następnie objazd będzie możliwy poprzez DW 221 do węzła Kowale. W newralgicznych punktach objazdu takich, jak zjazd z Obwodnicy Metropolii na bajpas oraz obydwa ronda węzła Kowale, należy spodziewać się ręcznego kierowania ruchem.