Planowane są kolejne krótkoterminowe zamknięcia podczas budowy, a cała inwestycja ma zakończyć się do końca 2025 roku.

W poniedziałek (26 maja) ok. 10.00 zostanie zamknięty przejazd jezdnią Zakopianki w kierunku Zakopanego pod wiaduktem budowanym w Myślenicach. Jak informuje GDDKiA, jest to konieczne do przeprowadzenia rozbiórki deskowania tego wiaduktu oraz wsporników.