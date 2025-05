Droga doskonale wpisuje się w krajobraz Podhala i zwiększa przepustowość oraz bezpieczeństwo na trasie do Tatr.

Nowy odcinek Zakopianki DK47 pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem został oddany do użytku po wakacjach 2024 roku, oferując niespotykane dotąd walory widokowe.

Odcinek drogi krajowej nr 47 łączący Rdzawkę i Nowy Targ został oddany do użytku po wakacjach w 2024 roku. Stał się częścią popularnej Zakopianki, która słynęła z kilkukilometrowych korków i była zmorą osób podróżujących w góry. Nowoczesna arteria komunikacyjna nie tylko poprawiła przepustowość trasy, ale również urozmaiciła podróż o walory widokowe.

Droga krajowa 47 pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem to część popularnej Zakopianki. Trasa wije się niczym potok, przecinając wzgórza, lasy i otwarte polany. Wszystko oczywiście na tle malowniczych Tatr, których nie da się nie zauważyć, a które powodują, że cały krajobraz wygląda niczym pocztówka z alpejskiej krainy. Tymczasem to polskie Podhale, niemniej urokliwe od austriackich Alp w którym przyroda właśnie budzi się do życia i jeszcze mocniej zachwyca przejeżdżających tędy kierowców