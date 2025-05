Kamery skierowane na chodnik w rejonie ul. Chojnowskiej w Legnicy zarejestrowały osobę, która zachowywała się w niepokojący sposób. Mężczyzna wyraźnie interesował się zaparkowaną na poboczu lawetą pomocy drogowej. W pewnym momencie zbliżył się do pojazdu i rozpoczął próbę włamania.. Wszystko pod czujnym okiem operatora kamer monitoringu, który w porę zawiadomił służby. W tym czasie mężczyźnie udało się dostać do wnętrza pojazdu, gdzie kontynuował swoje czynności.

Nie trwało długo, gdy do akcji wkroczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z legnickiej KMP. Funkcjonariusze w błyskawicznym tempie dotarli na miejsce niedoszłej kradzieży i przyłapali mężczyznę na gorącym uczynku.

W toku dalszych czynności, policjanci przeszukali niedoszłego złodzieja. Ujawnili wówczas dowody świadczące o tym, że 32-latek był przygotowany do przeprowadzenia kradzieży. Posiadał on przy sobie między innymi rękawiczki robocze, wytrychy do zamków samochodowych, uszkodzoną wkładkę zamka oraz urządzenie do przełamywania zamków.