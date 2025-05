Czesi musieli wstrzymać budowę autostrady D11 w pobliżu granicy z Polskę. Powodem zatrzymania prac było wykrycie promieniowania radioaktywnego, na poziomie, który może zagrażać zdrowiu. Co takiego wydarzyło się tuż przy polskiej granicy?

Czeska autostrada D11 biegnie z Pragi do granicy z Polską w Lubawce, gdzie połączy się gotowym już odcinkiem drogi ekspresowej S3. Autostrada jest systematycznie rozbudowywana. Jeden z ostatnich budowanych odcinków tej trasy biegnie od miasta Trutnov do polskiej granicy, a przetarg na jego budowę w listopadzie 2023 roku wygrał Budimex. Firma wybuduje 21,1 km drogi w Czechach oraz 3 km fragment drogi od granicy z Polską do istniejącej drogi S3.