Zdaniem Automobilwoche to właśnie Niemcy miałyby być najlepszym wyborem dla BYD, m.in. z uwagi na wykwalifikowaną kadrę czy wysoką kulturę organizacyjną. Wydaje się jedna, że Chińczycy nie są, co do tego przekonani. Na niekorzyść Niemiec przemawiają m.in. wysokie ceny energii i ogromne koszty pracy. To kluczowe aspekty niezbędne dla utrzymania przewagi cenowej nad europejską i amerykańską konkurencją.