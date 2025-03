Obecna sytuacja BYD nie wygląda najlepiej. Choć w 2024 roku marka osiągnęła 216 proc. wzrost sprzedaży w Europie, to jednak w porównaniu do konkurencji z Kraju Środka wygląda blado. W 2024 roku zarejestrowano 49 984 samochody BYD, natomiast SAIC sprzedał w tym czasie łącznie 243 tys. pojazdów. Zaznaczyć jednak trzeba, że zdecydowaną większość tej liczy stanowiły pojazdki MG, czyli dawnej brytyjskiej marki obecnie należącej do SAIC. Jak widać, znajomość marki w Europie ma potężny wpływ na sprzedaż.

Maria Grazia Davino, która odpowiada za sprzedaż m.in. w Niemczech, Szwajcari i Polsce, mówi wprost: „musimy zapuścić korzenie”. By to osiągnąć BYD ma zamiar zwiększyć liczbę salonów w Niemczech z 28 do 120, choć oczywiście nie nastąpi to z dnia na dzień.