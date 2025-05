Coroczna kontrola przeprowadzana przez diagnostów miałaby umożliwić dokładną ocenę stanu technicznego pojazdu, wykrycie usterek oraz eliminację z dróg aut, które stanowią zagrożenie. Nowelizacja ma objąć samochody osobowe i dostawcze o masie do 3,5 tony, które mają więcej niż 10 lat.

Nowy pomysł UE. Na obowiązkowy przegląd pojedziesz co roku

Polscy kierowcy nie odczują planowanych zmian, ponieważ w naszym kraju badania techniczne wykonuje się co roku dla zdecydowanej większości pojazdów. Samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle, muszą przejść pierwsze badanie do 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Drugie badanie należy wykonać przed upływem kolejnych 2 lat, a następnie kontrole techniczne odbywają się już corocznie. Unijna nowelizacja nie wpłynie więc na obowiązujące w Polsce przepisy.