Przepisy wprowadzone od 1 lipca 2021 roku miały zapewnić łatwiejszą rejestrację pojazdów kupionych w UE, szczególnie w przypadkach, gdzie akcyza nie została prawidłowo opłacona. Zgodnie z nimi, jeśli sprzedawca samochodu złożył deklarację i zapłacił akcyzę, ale wpłata została zaksięgowana na poczet innych jego długów, nabywca wciąż nie będzie mógł zarejestrować auta. W takim przypadku urząd skarbowy nie uznaje, że to kupujący ma zapłacić podatek, mimo że auto pozostało niezarejestrowane w Polsce.

W rzeczywistości, kupujący nie zawsze ma świadomość, że sprzedawca może zalegać z płatnościami wobec fiskusa. Często polega na jego zapewnieniach, że akcyza została opłacona. Co więcej, prawo nie przewiduje sytuacji, w której kupujący może samodzielnie uregulować podatek, aby uzyskać potwierdzenie zapłaty i zarejestrować samochód. Dla wielu osób, takie niejasności prowadzą do frustracji, ponieważ okazuje się, że mimo zapłaty za samochód, są zmuszeni do oczekiwania na rozwiązanie problemu, na które nie mają wpływu.