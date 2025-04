Od pewnego czasu kierowcy planujący zakup samochodu elektrycznego mogą skorzystać z programu "Mój Elektryk 2.0". Inicjatywa oferuje dopłaty, które mogą wynieść nawet do 40 tys. zł. przy uwzględnieniu zezłomowania starszego samochodu spalinowego. To jednak nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowuje kolejne rozwiązanie obejmujące dopłaty do zakupu elektrycznych ciężarówki . Jak podaje PAP - program ten mógłby ruszyć jeszcze pod koniec czerwca.

Dotacje na zakup ciężarówek będą przyznawane w trzech wysokościach: dla dużych przedsiębiorstw dotacja wyniesie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej; średnie przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie do 50 proc., a mikro i małe firmy - aż do 60 proc. W przypadku pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 maksymalna kwota dotacji to 400 tys. zł natomiast dla N3 - do 750 tys. zł. Szacuje się, że dzięki programowi możliwe będzie zakupienie lub leasing ponad 3800 zeroemisyjnych ciężarówek.