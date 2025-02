Uruchomiony 3 lutego br. program wsparcia zakupu samochodów elektrycznych NaszEauto przewiduje, że maksymalne dofinansowanie do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego samochodu elektrycznego wyniesie 40 tys. zł. Wsparcie składa się z kilku elementów, w tym premii za zezłomowanie starego auta czy premii za niski dochód beneficjenta.

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł, mogą ubiegać się o dodatkowe 11 250 zł, co w sumie daje maksymalną kwotę wsparcia wynoszącą 40 000 zł.

Kolejne 10 tys. zł można uzyskać, jeśli wnioskodawca zezłomuje swój stary samochód spalinowy, który był w jego posiadaniu przez co najmniej trzy lata i został zezłomowany nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku.

Nowy program wyróżnia się tym, że o dopłaty mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W przeciwieństwie do poprzedniego programu "Mój elektryk" , wsparcie nie jest dostępne dla odbiorców instytucjonalnych. Mimo tego finansowy zastrzyk, mający na celu zachęcenie kierowców do wymiany pojazdów spalinowych na nowoczesne auta elektryczne, spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa powołując się na dane Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - do godzin popołudniowych 11 lutego wpłynęły wnioski na kwotę ponad 10,9 mln zł. Oznacza to, że w pierwszych dniach działania programu skorzystało z niego już 382 klientów. Średnia kwota beneficjenci wyniosła z kolei 28,6 tys. zł. Według szacunków NFOŚiGW, przy takim tempie zainteresowania, w ramach programu zakupionych zostanie ok. 40 tys. samochodów elektrycznych.