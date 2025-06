Zarówno fotoradary, jak i systemy OPP oznaczone są specjalnymi tabliczkami, więc kierowca nie powinien być zaskoczony pomiarem. Jeśli jednak pomiarowy odcinek systemu OPP jest długi, a kierowca rozkojarzony i nie pilnuje prędkości, z jaką się porusza, to może za to słono zapłacić.

Przykładowo jeśli odcinek pomiarowy ma długość 2 kilometrów, a dany samochód przejechał go w czasie 1 minuty, to jechał z prędkością średnią wynoszącą 120 km/h. Pomiar rozpoczyna się w momencie, kiedy pierwsza kamera wychwyci pojazd na początku danego odcinka, a gdy pojazd dotrze do drugiej kamery, system ponownie go odnotuje i obliczy średnią prędkość, z jaką się poruszał. Jeśli ta była wyższa niż obowiązujące w tym miejscu ograniczenie, wystawiony zostaje mandat.