Rok później pojawiły się pierwsze informacje sugerujące, że pojazd otrzyma homologację umożliwiającą poruszanie się po drogach publicznych. Ostatecznie jednak tak się nie stało. Limitowana seria trafiła do 40 nabywców na początku 2023 r., a właściciele mogą cieszyć się jego nieprawdopodobnymi osiągami wyłącznie na torach wyścigowych.

Bugatti Bolide napędzany jest centralnie umieszczonym, 8-litrowym silnikiem W16 o mocy aż 1850 KM, przekazującym napęd na obie osie. Ta sama jednostka napędowa wykorzystywana była w modelach Chiron i Veyron, jednak Bolide waży zaledwie 1240 kg - tyle, co przeciętne auto segmentu B. Przy tej masie i takiej mocy osiągi są nieprawdopodobne. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje jedynie 2,17 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi aż 500 km/h. Kluczową rolę w uzyskaniu tak potężnej wydajności odgrywają cztery turbosprężarki.

Limitowany hipersamochód generujący tak niewiarygodną moc zaskakuje nie tylko osiągami, ale i apetytem na paliwo. Zbiornik o pojemności 72 litrów wystarcza zaledwie na niespełna 100 kilometrów jazdy, co oznacza średnie spalanie na poziomie około 78 litrów na 100 km. Choć częste wizyty na stacjach paliw mogą wydawać się uciążliwe, ale w przypadku Bolide to nie one są największym problemem. Producent zaleca bowiem znacznie częstszą wymianę opon.