Europejska motoryzacja zmaga się ostatnio z poważnymi problemami. Cele klimatyczne, kary za przekroczenie emisji spalin, mniejsze niż zakładano zainteresowanie elektrycznymi samochodami i ostra konkurencja ze strony chińskich producentów zmuszają europejskich producentów samochodów do szukania oszczędności. Jednym ze sposobów jest redukcja zatrudnienia. Tylko w ostatnim czasie takie plany ogłosiły Porsche, Renault i Volkswagen.

W przypadku Volkswagena chodzi o odział CARIAD (część Grupy Volkswagena), który odpowiada za opracowanie rozwiązań cyfrowych, w tym dotyczących pracy w chmurze czy autonomicznej jazdy. Do końca roku pracę w CARIAD stracić może nawet 1600 osób. Informacje podał niemiecki dziennik ”Handelsblatt” powołując się na swoje źródła w niemieckim koncernie.

Wątpliwości, co do lokalizacji zakładu objętego redukcją etatów nie mają za to pracownicy fabryki Renault w Sandouville w Normandii. Z informacji agencji Reuters wynika, że w zakładzie, gdzie wytwarzane są obecnie modele Renault Trafic, pracę stracić ma 300 pracowników z liczącej dziś około 2300 osób załogi.