Ponad 50 km nowych dróg. Większością pojedziemy jeszcze w wakacje

Kierowcy dopiero wyjeżdżający lub wracający już z wakacji będą mogli liczyć na szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez Polskę. Jak informuje Rzeczpospolita - jeszcze przed końcem sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku 50 kilometrów odcinków nowych tras.

Droga S3 wkrótce gotowa. Na trasie dwa tunele

Najwcześniej, bo już 31 lipca 2024 roku, zmotoryzowani będą mogli skorzystać z południowego fragmentu drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Na trasie 16,1 km odcinka powstały m.in. nim dwa tunele. Pierwszy z nich to najdłuższy w Polsce tunel zlokalizowany poza obszarem zabudowanym - TS-26 Sady Górne - Nowe Bogaczowice. Drugi o długości 320 metrów znajduje się w pobliżu miejscowości Gostków. W przyszłości wspomniany odcinek trasy połączy się z czeską autostradą D11.

Odcinek drogi ekspresowej S3 Bolków - Kamienna Góra zostanie udostępniony kierowcom jutro, 31 lipca. Kierowcy będą mogli przejechać tym odcinkiem już ok. południa. poinformował Interię Szymon Piechowiak - rzecznik prasowy GDDKiA.

Wkrótce kolejne odcinki ekspresówek i dróg krajowych

To jednak nie wszystko. W pierwszej połowie sierpnia uruchomiony zostanie 13-kilometrowy fragment ekspresówki Borki Wielkie - Mrągowo. Inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy drogi ekspresowej S16, która będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Jednocześnie drogowcy zapowiadają oddanie do użytku 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Także w sierpniu GDDKiA planuje ukończyć dwa ważne odcinki autostrady A2 pomiędzy Warszawą a wschodnią granicą kraju. Pierwszym z nich jest 8,5-kilometrowy fragment Kałuszyn - Groszki, drugim 7,1-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe. Oba fragmenty są częścią większego, liczącego blisko 37,5 km odcinka, który ma połączyć Kałuszyn z Siedlcami. Zarówno w przypadku odcinka Kałuszyn - Groszki, jak i Siedlce Zachód - Siedlce Południe decyzje ZRID zostały wydane w grudniu 2021 roku.

Zdjęcie W sierpniu GDDKiA planuje ukończyć dwa ważne odcinki autostrady A2. / GDDKiA / materiały prasowe

W sierpniu na kierowców będą czekały jeszcze nowe odcinki drogi ekspresowej S7 Miechów - Szczepanowice - części ważnej trasy łączącej Warszawę ze Słowacją i stanowiącej element sieci kompleksowej TEN-T. W późniejszym terminie drogowcy planują zakończyć budowę wspomnianej już drogi S3, do której zakończenia pozostały tylko 2 odcinki w woj. zachodniopomorskim. Docelowo S3 na terenie naszego kraju będzie miała ok. 470 km. Wraz z zakończeniem budowy odcinka S3 pomiędzy Świnoujściem i Troszynem powstanie nowoczesny szlak komunikacyjny wzdłuż zachodniej granicy Polski.

Wielkie plany GDDKiA. W realizacji tysiące nowych dróg

Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada w realizacji ok. 1184 kilometrów dróg autostradowych, ekspresowych i dróg krajowych, a także 143 kilometrów obwodnic miast. Można więc powiedzieć, że kierowcy czekają na ponad 1300 kilometrów nowych tras. Trzeba jednak zaznaczyć, że faza "realizacji" oznacza nie tylko drogi, na których wylewany jest już beton. Mowa tu także o drogach na etapie projektowania i tych oczekujących na uzyskanie wymaganych pozwoleń.