Jakimi nowymi drogami pojedziemy w 2024 roku? Lista nie jest imponująca

Ruszyły prace nad nowymi drogami

Początek wiosny oznacza koniec zimowej przerwy dla wykonawców. Najbliższe miesiące to czas intensywnej pracy, która ma przełożyć się na budowę kilkuset kilometrów nowych dróg w Polsce. Jak zauważa Gazeta.pl, obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada w realizacji ok. 1184 kilometrów dróg autostradowych, ekspresowych i dróg krajowych, a także 143 kilometrów obwodnic miast. Można więc powiedzieć, że kierowcy czekają na ponad 1300 kilometrów nowych tras.

Nie wszystkie drogi będą gotowe w tym roku

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że te tysiące kilometrów znajdują się w fazie “realizacji", a takim mianem GDDKiA określa bowiem nie tylko te drogi, na których wylewany jest już beton. Mowa tu także o drogach na etapie projektowania i tych oczekujących na uzyskanie wymaganych pozwoleń (ZRID). Co to oznacza dla polskich kierowców? W tym roku nowych dróg nie przybędzie względnie niewiele.

Jakimi nowymi drogami pojedziemy w 2024 roku?

W najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do dyspozycji kierowców m.in. obwodnicę Grzymiszewa (1,4 km) w ciągu drogi nr 72, jak również obwodnicę Strykowa (3,1 km) w ciągu drogi 32 oraz obwodnicę Gryfina (5,5 km) w ciągu drogi nr 31.

W 2024 roku otwarte zostaną także nowe odcinki nowe odcinki dróg krajowych S52, S7 (Miechów-Szczepanowice oraz Widoma-Kraków), jak również nowy odcinek "zakopianki" - 16 km drogi krajowej nr 47 od Rabki do Nowego Targu, co znacznie ułatwi dojazd do Zakopanego. Niebawem zakończyć ma się także budowa drogi ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą na Dolnym Śląsku.

Prace zwolniły? Przyczyną pieniądze i przepisy

Podsumowując, na ten rok drogowcy zapowiadają oddanie prawie 25 km autostrady A2, 117 km nowych dróg ekspresowych, a także 23,5 km dróg krajowych w standardzie GP (główne przyspieszone) i 10 km obwodnic miast. Mowa w sumie ponad 175 km nowych dróg krajowych. Jak informuje Gazeta, spowolnienie prac budowy sieci dróg szybkiego ruchu jest spowodowane brakiem funduszy, jak również jest mocno związane ze skomplikowanymi procedurami administracyjnymi.