W serwisie YouTube pojawiło się nagranie, które wywołało spore poruszenie. Widać na nim, jak kierowca hyundaia celowo zatrzymuje inny pojazd, blokując mu przejazd. Następnie wychodzi z auta i w agresywny sposób zwraca się do drugiego kierowcy.

- Nie jestem dziś na służbie, to ci się upi… liło, ale jeszcze raz, ja cię zapamiętam. - słychać na filmie.

Policja wyjaśnia: "To nie nasz człowiek"

Redakcja serwisu wkielcach.info skontaktowała się z Komendą Miejską Policji w Kielcach, by zweryfikować tę sprawę. Jak przekazała mł. asp. Małgorzata Pędzik, sprawa jest już analizowana.

- Na nagraniu widać wykroczenie drogowe. Niestety, tablice rejestracyjne pojazdu oraz twarz kierowcy są zamazane, co utrudnia nam identyfikację. - powiedziała funkcjonariuszka.

Policja podjęła działania, by sprawdzić monitoring i ustalić dane kierowcy. Funkcjonariusze apelują również do autora nagrania, aby dostarczył jego oryginalną wersję - może to zrobić osobiście w najbliższej jednostce lub anonimowo przez stronę "Stop agresji na drodze".