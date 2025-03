Wezwania do zapłaty za zaległy przejazd e-TOLL. To może być pułapka

CERT Polska (zespół stworzony do reagowania na incydenty w cyberbezpieczeństwie) ostrzega przed nową akcją cyberprzestępców wymierzoną w kierowców. Podszywają się oni pod system e-TOLL i wysyłają maile, w których informują o rzekomym niezapłaceniu przejazdów autostradą.

Użytkownicy otrzymują na swoją pocztę wiadomość z tematem "Powiadomienie o Niezapłaconym Opłacie Drogowej" (już sam błąd w temacie może wzbudzić wątpliwości co do jego prawdziwości). W przykładowej wiadomości pokazanej przez CERT Polska możemy przeczytać, że adresat miał nie opłacić przejazdu autostradą A4. Nadawca podaje kwotę fałszywej należności i wyznacza termin jej uregulowania. Ostrzeżono również, że w przypadku nieopłacenia taki kierowca jest narażony na "dodatkowe kary" oraz "działania prawne".

W wiadomości znajduje się również link odsyłający do strony imitującej witrynę systemu e-TOLL. Na fałszywej stronie znajdziemy dwa formularze. W pierwszym oczekuje się podania danych osobowych (adres mailowy, imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego), a w drugim danych karty płatniczej, wraz z kodem CVV. Jeśli użytkownik nie wykaże się ostrożnością i poda swoje dane, cyberprzestępcy będą mogli ukraść pieniądze z jego konta.

40 tys. wezwań do zapłaty za przejazd autostradami

Warto zauważyć, że nowa metoda działania przestępców nie wzięła się znikąd. W 2023 roku ledwie 1,5 tys. kierowców otrzymało wezwanie do zapłaty w związku z tym, że nie opłacili przejazdu. System został zniesiony w wakacje 2023 roku, ale nałożone do tego czasu kary ktoś musi opłacić. W związku z tym ponad 40 tys. kierowców otrzymało wezwania do zapłaty - wynika z ustaleń Gazety Wyborczej.