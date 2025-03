System opłat e-TOLL okazał się kompletnym niewypałem i działał tak źle, że PiS zniósł jego funkcjonowanie oraz konieczność uiszczania opłat za przejazd tymi drogami w wakacje 2023 r. Nałożone do tego czasu kary ktoś jednak musi opłacić, więc Urząd Skarbowy wziął się do pracy. Wezwanie do zapłaty otrzymało nieco ponad 40 tys. kierowców, którzy po odejściu od tradycyjnej płatności na bramkach nie zapłacili za przejazd poprzez dedykowaną aplikację z GPS, ani nie wykupili biletów na wyznaczonych stacjach paliw. Zdecydowana większość ukaranych kierowców twierdzi, że brak opłaty był spowodowany dezinformacją. Brak bramek był niejako „zaproszeniem” do dalszej jazdy, a kampania informacyjna przeprowadzona została na niewielką skalę, nie docierając tym samym z nowymi formami płatności do wszystkich zmotoryzowanych.