Zakopane, choć stosunkowo niewielkie, zmaga się z ogromnym ruchem turystycznym. Codziennie w sezonie do miasta przyjeżdżają tysiące samochodów, a liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Efekt? Wysokie ceny i częsty brak wolnych miejsc.

W centrum miasta obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania, która została podzielona na cztery podstrefy: A, B, C i D. W podstrefie A, obejmującej najbardziej turystyczne tereny, za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 6 zł, a za trzecią godzinę już 8,60 zł. W innych strefach jest niewiele taniej - w podstrefie D, gdzie znajdują się np. okolice dworca PKP, cena za godzinę wynosi 6,40 zł.

Dla turystów, którzy zostają w Zakopanem dłużej, problemem jest brak abonamentów na kilka dni. Nie ma też większych parkingów miejskich, gdzie można by zostawić auto na cały pobyt w rozsądnej cenie. Wielu przyjezdnych, próbując uniknąć wysokich opłat, parkuje na osiedlach mieszkaniowych, co denerwuje mieszkańców i często kończy się mandatem lub odholowaniem auta.

Kolejnym ciosem dla turystów są koszty parkowania przy wejściach na popularne szlaki turystyczne. Najdrożej jest w Palenicy Białczańskiej, skąd prowadzi trasa do Morskiego Oka - tam opłata za pozostawienie auta na cały dzień wynosi od 45 do 75 zł, w zależności od sezonu. Nieco taniej, ale nadal drogo, jest w Dolinie Kościeliskiej i Dolinie Chochołowskiej, gdzie ceny za parking dzienny wahają się od 30 do 40 zł.