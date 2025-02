Odholowanie auta następuje wówczas, gdy pozostawiony nieprawidłowo samochód utrudnia ruch, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa (na przykład jest zaparkowany zbyt blisko skrzyżowania lub przejścia dla pieszych) czy w miejscach, gdzie zastosowano specjalną kombinację znaków. Do najpopularniejszych należy właśnie znak B-36 oraz tabliczka T-24 .

Zakaz B-36, zgodnie z tym, co czytamy w przepisach, obowiązuje po tej stronie drogi, gdzie umieszczono znak i jest ważny aż do jego odwołania lub pojawienia się znaku B-35.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" obowiązuje również na chodniku, nawet bez dodatkowej tabliczki informacyjnej, która czasami jest stosowana jako swego rodzaju przypomnienie. Wynika to z przepisów, które definiują drogę jako całość składającą się z jezdni, pobocza, chodnika oraz dróg dla pieszych i rowerzystów.

Za usunięcie samochodu osobowego trzeba w 2025 roku zapłacić 716 złotych - to o 19 złotych więcej niż w roku poprzednim. System opłat jest zróżnicowany w zależności od rodzaju pojazdu. Najmniej, bo 171 złotych, zapłacą właściciele rowerów, hulajnóg elektrycznych i motorowerów. Odholowanie motocykla kosztuje 333 złote. Dla pojazdów cięższych stawki rosną: od 895 złotych (3,5-7,5 tony) przez 1264 złote (7,5-16 ton) do 1862 złotych za pojazdy powyżej 16 ton.

Najdroższe jest usunięcie pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - 2265 złotych. Do tego dochodzą opłaty za każdą dobę przechowywania na parkingu - od 33 złotych za najmniejsze pojazdy do 298 złotych za te z materiałami niebezpiecznymi. Warto zauważyć, że są to stawki maksymalne i mogą być niższe w zależności od miasta.