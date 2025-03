Znany tiktoker szalał Ferrari na parkingu. Spowodował kolizję i uciekł

Do zdarzenia doszło wczoraj 8 marca na podziemnym parkingu sklepu Auchan na warszawskiej Białołęce około godziny 22. Do sieci trafiło nagranie, na którym kierowca czerwonego Ferrari 458 Spider kręci bączki. Wybrał do tego miejsce, gdzie było sporo wolnej przestrzeni, ale i tak w pewnym momencie źle ocenił sytuację i uderzył w zaparkowanego Forda Mondeo.

Jak informuje Miejski Reporter, kierowca Ferrari daleko nie odjechał, gdyż został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zbadali kierującego alkomatem (był trzeźwy), zatrzymali mu prawo jazdy oraz „skierowali do sądu wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów, sąd także wymierzy ostateczny mandat dla kierowcy Ferrari”. Można to przetłumaczyć następująco - policjanci odstąpili od nałożenia mandatu na kierującego (zwykle w przypadku kręcenia bączków na parkingach jest to 5000 zł), ale zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Sąd faktycznie może orzec zakaz prowadzania pojazdów (zwykle na kilka miesięcy), zaś maksymalna wysokość grzywny to 30 tys. zł.