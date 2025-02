Wraki samochodów , które blokują miejsca postojowe na osiedlach, są problemem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się jednak, że porzucone auto można zgłosić policji lub straży miejskiej . Jeżeli pojazd został pozostawiony na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu, to wtedy może on zostać usunięty na koszt właściciela.

Trzeba jednak podkreślić, że dotyczy to samochodów bez tablic rejestracyjnych bądź takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane.

W innych przypadkach interwencja ograniczy się do kontaktu z właścicielem i prośbą o pozbycie się pojazdu. Porzucone auto może we własnym zakresie usunąć zarządca danego terenu, choć nie jest to proste. Takie sprawy często kończą się w sądzie, co jest dość czasochłonnym rozwiązaniem. Wówczas zarządca może domagać się od właściciela pojazdu zwrotu kosztów usunięcia wraku.