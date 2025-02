Mimo że rejestracja marki Talbot wzbudziła duże zainteresowanie, Stellantis póki co nie potwierdza żadnych planów związanych z reaktywacją tej historycznej nazwy. Eksperci podkreślają, że często takie działania są jedynie rutynowym zabezpieczeniem znaku towarowego, by nie został przejęty przez konkurencję. W przeszłości Stellantis już kilkukrotnie odnawiał prawa do marki Talbot, co miało na celu jedynie ochronę interesów koncernu i uniemożliwienie jej wykorzystania przez inne podmioty.