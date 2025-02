Dacia Duster była w 2024 roku ósmym najlepiej sprzedającym się nowym autem w Polsce. Na nasze drogi trafiło blisko 10,4 tys. egzemplarzy tego modelu. Aż 55 proc. z nich wyposażonych było w instalację gazową. Nowy rok nie rozpoczął się jednak dla Dustera korzystnie. Styczniowy wynik – 308 rejestracji – jest aż o 50,6 proc. Czyżby era popularności taniego SUV-a z Rumunii dobiegała końca? Wręcz przeciwnie.

Dacia Bigster już w salonach. ”Mamy kilkaset zamówień”

Wszystko wskazuje na to, że skokowy spadek rejestracji Dustera to efekt debiutu w polskich salonach jego większego brata – nowej Dacii Bigster. Zamówienia na zupełnie nowy model ruszyły w Polsce w pierwszych dniach stycznia.

Przedstawiciele Renault nie podzielili się z nami danymi dotyczącymi liczby zamówień na Dacię Bigster, ale ostatnie doniesienia medialne mówiły o liczbach rzędu 300 aut miesięcznie. Taki wynik niemal idealnie wpisuje się w spadek zamówień na Dustera, który w stosunku do stycznia 2024 stracił dokładnie 321 rejestracji.

Zainteresowanie Bigsterem w styczniu pozytywnie nas zaskoczyło. Większość (70 proc.) z zamawianych samochodów to hybrydy. W zamówieniach królują wyższe wersje wyposażenia: Journey 55 proc. ogółu i Extreme – 33 proc. ogółu poinformował Interię Janusz Chodyła z Renault Polska

Polacy rzucili się na nową Dacię Bigster

Obecnie w konfiguratorze Dacii Bigster znajdziemy trzy odmiany napędowe - bazową 140 TCe mild hybrid z ręczną sześciostopniową skrzynią biegów, TCe130 4x4 oraz Hybrid 155.

Dacia Bigster jest o 23 cm dłuższa niż nowa Dacia Duster. O 4 cm - do 2,7 m - zwiększył się rozstaw osi Informacja prasowa (moto)

W bazowej konfiguracji - 140 TCe mild hybrid - pod masą pracuje benzynowy, trzycylindrowy silnik 1.2 l o mocy 140 KM. Bigster z takim napędem przyspiesza do 100 km/h w 9,8 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 180 km/h. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,4 l/100 km.

Odmiany z napędem 4x4 – wyposażone są w ten sam trzycylindrowy silnik 1,2 l z obniżoną do 130 KM mocą. To celowy zabieg, bo priorytetem było uzyskanie korzystniejszego przebiegu krzywej momentu obrotowego, by kierowca mógł liczyć na – przydatną w terenie – wyższą siłę pociągową przy niższych obrotach. W takiej konfiguracji Bigster przyspiesza do 100 km/h w 11,2 s (prędkość maksymalna to 180 km/h). Dopłata do wersji 4x4 – niezależnie od poziomu wyposażenia pojazdu – wynosi 10 500 zł.

Najmocniejsza odmiana Bigstera to hybryda z benzynowym silnikiem 1,8 l, współpracującym z motorem elektrycznym. Łączna moc układu to 155 KM, a przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,7 s. To jednocześnie najoszczędniejsza wersja (średnie spalanie 4,7 l/100 km), a do tego jedyna ze skrzynią automatyczną. Jej ceny zaczynają się od 124 tys. zł.

Nowa Dacia Bigster już w salonach. Ceny

Ceny bazowej odmiany Essential startują z poziomu 99 900 zł. Lista standardowego wyposażenia obejmuje m.in.:

aluminiowe obręcze kół w rozmiarze 17-cali,

kolorowy wyświetlacz zegarów (7 cali),

system multimedialny Media Display (dotykowy ekran 10 cali),

elektrycznie regulowane szyby (w 4 drzwiach),

kamerę cofania,

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

czujniki parkowania,

manualną klimatyzację,

mocowania Isofix na dwóch tylnych siedzeniach,

sześć poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe),

pełny pakiet systemów wsparcia kierowcy ADAS (rozpoznawanie znaków, rozpoznawanie zmęczenia kierowcy, ostrzeżenie o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, wspomaganie nagłego hamowania, system utrzymywania pasa ruchu itd.).

Dacia Bigster to pełnowymiarowy suv segmentu C. Rozstaw osi to aż 2,7 m Informacja prasowa (moto)

Najchętniej wybierana przez polskich nabywców wersja nowej Dacii Bigster – Journey – wyceniana jest na 115 700 zł plus ewentualna dopłata w wysokości 3 000 zł do metalizowanego lakieru. Oznacza to, że większość polskich nabywców wydaje na nowego Bigstera kwotę zbliżoną do 120 tys. zł, czyli o około 20 tys. więcej niż kosztuje topowa odmiana Dacii Duster z fabryczną instalacją gazową.

Dacia Bigster hitem w Polsce. Kiedy wersja z LPG?

Pierwsze egzemplarze Dacii Bigster trafić mają do polskich nabywców w maju. Pierwsze doniesienia mówiły, że lista zamówień na Bigstera z fabryczną instalacją gazową zostanie otwarta w kwietniu. Obecnie przedstawiciele marki używają raczej terminu ”przed wakacjami”.

Dobra wiadomość jest taka, że - niezależnie od wersji wyposażeniowej - dopłata do fabrycznej instalacji gazowej oferowanej dla silnika 1.2 l (wersja ECO-G 140) wynosi zaledwie 1300 zł. Oznacza to, że topowe Bigstery w odmianach Journey i Extreme z napędem ECO-G 140 kosztować będą od 117 000 zł (Journey) i 117 400 zł (Extreme).

Dacia Duster. Najtańszy nowy SUV z LPG – ceny w 2025 roku

Duster w topowych odmianach wyposażenia – Journey i Extreme – kosztuje dziś od 94 800 zł. Doliczając do tego 2700 zł zł za metalizowany lakier, daje to kwotę lakieru otrzymujemy kwotę 97 500 zł. Za takie pieniądze otrzymujemy wyrośniętego SUV-a segmentu B napędzanego trzycylindrowym silnikiem o pojemności 1.0 l generującym 100 KM i 170 Nm. W takiej konfiguracji auto oferowane jest wyłącznie z ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów i napędem na przednią oś. Duster z tym silnikiem przyspiesza do 100 km/h w 13,2 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 168 km/h.

Dacia Bigster została lepiej wygłuszona niż pozycjonowany w segmencie B Duster INTERIA.PL

Gigantyczną zaletą jest w jego przypadku fabryczna – trafiająca do auta wprost na linii montażowej – dedykowana instalacja gazowa. Producent deklaruje, że zużycie LPG w cyklu mieszanym wynosi 7,8 l/100 km. Biorąc pod uwagę, że średnia cena litra autogazu wynosi dziś około 3,2 zł, koszt pokonania 100 km Dusterem z fabryczną instalacją LPG wynosi niespełna 25 zł.

Dacia Bigster już po premierze. Dostanie 140-konny silnik z instalacją gazową Paweł Rygas INTERIA.PL