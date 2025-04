Producenci z różnych branż wykorzystują włókno węglowe, aby zmniejszyć masę produktów, a jednocześnie zwiększyć ich wytrzymałość i sztywność. Szczególnym uznaniem cieszy się ono wśród marek produkujących samochody sportowe i elektryczne, głównie ze względu na swoją lekkość i trwałość. Unia Europejska chce jednak zakazać stosowania tego materiału w samochodach osobowych. To pierwsza taka sytuacja na świecie, w której włókno węglowe zostało uznane za materiał niebezpieczny.

Włókno węglowe trafiło do jednego wora z ołowiem i rtęcią. UE chce zakazać sprzedaży tego materiału

Zgodnie z nowym raportem, Parlament Europejski, który odpowiada za przepisy unijne, niedawno zakończył projekt rewizji Dyrektywy o Pojazdach Wycofanych z Eksploatacji (ELV), która reguluje demontaż i recykling pojazdów. Cały proces ma być znacznie bardziej ekologiczny dla środowiska, więc co rusz pojawiają się na czarnej liście nowe materiały, które uznawane są za niebezpieczne. Do ołowiu, rtęci, kadmu czy chromu sześciowartościowego właśnie dołączyło włókno węglowe.

To co najmniej zaskakująca decyzja, ponieważ materiał ten od lat stosowany jest w lotnictwie, motoryzacji, a także coraz częściej pojawia się w motocyklach. Powodem jest jego potencjalnie szkodliwe działanie - zarówno na etapie produkcji, jak i podczas ewentualnego wypadku lub złomowania. Podczas cięcia czy łamania włókna węglowego mikrowłókna mogą unosić się w powietrzu, powodując podrażnienia i uszkodzenia skóry, które mogą prowadzić do infekcji.