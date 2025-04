Wielu kierowców zbliżając się do fotoradaru wbija wzrok w prędkościomierz w obawie o to, by nawet o 1 km/h nie przekroczyć dozwolonej prędkości. Obawiają się oni, że już tak niewielkie wykroczenie natychmiastowo przełoży się na mandat. Inni z kolei nawet przejeżdżając daną trasą wielokrotnie, pewnego dnia zapominają, że mijają fotoradar, jadąc nieco za szybko.

Zarówno ci, którzy boją się otrzymania kary, jak też zapominalscy lub rozkojarzeni kierowcy powinni pamiętać, że system jest w pewnym sensie wyrozumiały dla takich przypadków przekroczenia prędkości.

Jaka jest tolerancja błędu fotoradaru?

Jeszcze do niedawna niektóre urządzenia miały ustawioną tolerancję w taki sposób, by wykrywać wykroczenie dopiero, kiedy kierowca jechał co najmniej o 20 km/h za szybko. Potwierdzały to raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co więcej NIK interweniowała w tej sprawie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

W końcu sytuacja uległa normalizacji i GITD zastosowała się do zaleceń NIK i zrezygnowano z ustawiania tolerancji znacznie powyżej dopuszczalnego limitu prędkości. Nie oznacza to jednak, że urządzenia nie mają pewnego "buforu", w ramach którego nie reagują na przypadki kierowców jadących nieco więcej niż dopuszczają to ograniczenia prędkości. Fotoradar nie zrobi zdjęcia pojazdom, które poruszają się z prędkością do 10 km/h wyższą niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenie.

Nie wynika to jednak tylko z dobrej woli służb. Kwestię tę reguluje Prawo o ruchu drogowym W ustawie możemy przeczytać, że "sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości".

Jaki jest margines błędu na odcinkowym pomiarze prędkości?

Tolerancja do 10 km/h powyżej obowiązującego ograniczenia funkcjonuje nie tylko w przypadku fotoradarów, ale również odcinkowych pomiarów prędkości. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku chodzi tutaj o średnią prędkość na całym odcinku pomiarowym.

Tolerancja 10 km/h powyżej ograniczenia działa również w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości. Wojciech Stróżyk Reporter

Czy można jechać o 10 km/h więcej?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że te bufory dotyczą wyłącznie pomiarów automatycznych. Jeśli policjant zatrzyma nas za jazdę z prędkością o 10 km/h, niewątpliwie zapłacimy mandat. Co prawda od lat w Polsce funkcjonowała zasada tolerancji i niekarania kierowców za przekroczenie prędkości o 10 km/h, ale zmieniło się to w 2022, kiedy w życie wszedł nowy taryfikator. Zakłada on, że każde przekroczenie prędkości może zakończyć się karą.

Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości w 2025 roku?

Zgodnie z obowiązującym obecnie taryfikatorem mandaty prezentują się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny

od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne

od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne

od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych

od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych

Warto również wspomnieć, że w 2022 roku weszła w życie także zasada recydywy. Zgodnie z nią kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym po raz kolejny w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany dwukrotnie wyższym mandatem. W przypadku przekroczenia prędkości kary wyglądają następująco.

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych

Jak łatwo zauważyć, dwukrotnie większa kara dotyczy tylko mandatów. Liczba punktów karnych za dane wykroczenie jest dokładnie taka sama, jak wtedy, kiedy popełnimy je po raz pierwszy.

