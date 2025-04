Będzie nowy taryfikator. Mandaty za prędkość w górę

"Ale tam są progi jeszcze od 61 km/h do 70 km/h i powyżej 71 km/h. To jaką jeszcze granicę chcemy postawić temu kierowcy, żeby go ukarać mandatem? To już nie chodzi o podwyższenie kwoty, tylko zejście z tej prędkości do 51 km/h i to już jest maksymalna prędkość, za którą naszym zdaniem powinna być nałożona najwyższa wysokość mandatu karnego" - stwierdził na posiedzeniu Komisji Infrastruktury ins. Robert Koźlak.