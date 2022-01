Posypały się nowe mandaty. Są pierwsi rekordziści

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia polskich kierowców czeka prawdziwa rewolucja. Dotyczy to głównie wysokości kar za przewinienia drogowe.

Przykładowo mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł:

11-15 km/h - 100 złotych

16-20 km/h - 200 złotych

21-25 km/h - 300 złotych

26-30 km/h - 400 złotych

Przekraczając prędkość od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł. Jazda z prękością o 41-50 km/h wyższą niż obowiązująca kosztować będzie 1000 zł. Przekroczenie o 51-60 km/h - "wyceniono" na 1500 zł, o 61-70 km/h - na 2000 zł, a o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

Taryfikator mandatow 2022 - rozporządzenie prezesa rady ministrów

Zgodnie z nowym brzmieniem Prawa o ruchu drogowym Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. Oznacza to, że po popełnieniu takiego samego wykroczenia ponownie w ciągu dwóch lat od pierwszego wykroczenia kierowca karany będzie dwukrotnością stawki. Przykłac? Za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej zapłacimy wówczas aż 5000 zł!



Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.



Ponieważ wokół dokumentu i wysokości grzywien narosło wiele, powielanych przez media, mitów postanowiliśmy opublikować w naszym serwisie materiał źródłowy, czyli dziennik ustaw, poz. 2484 z 30 stycznia 2021 roku. Poniżej w naszej galerii znajdziecie pełny taryfikator mandatów na rok 2022 w oryginalnej formie załącznika do rozporządzenia prezesa rady ministrów.



