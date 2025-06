Firmy analityczne JATO Dynamics i Oliver Wyman sprawdziły, co stoi za skokowymi podwyżkami cen nowych pojazdów na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Efektem ich pracy jest raport "Car Pricing Study". To szczegółowa analiza wpływu konkretnych czynników na rosnące ceny nowych aut w Europie w latach 2019-2024.

Wnioski to gorzka pigułka dla przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego. Kierowcy ponoszą ogromne koszty związane z elektryfikacją gamy modelowej i nowymi wymogami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia samochodów , a wielu producentów bezwzględnie to wykorzystuje. W raporcie czytamy np., że chociaż wolumen sprzedaży nowych aut w Niemczech zmalał w ostatnich pięciu latach aż o 22 proc, przychody z ich sprzedaży wzrosły w tym czasie o 8 proc.

W opinii autorów analizy 23 proc. wzrostu cen transakcyjnych to następstwa "efektów cenowych", takich jak inflacja czy inne zmiany na rynku surowców i materiałów niezbędnych do produkcji aut.

Gdy regulacje zmuszają producentów do zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych, wyższe koszty związane z tymi pojazdami prowadzą do znacznych podwyżek cen, co stanowi wyzwanie dla przystępności cenowej nowych aut

To nie przypadek, bo w 2020 roku weszły w życie nowe (wówczas) limity emisji CO2 w ramach unijnych przepisów CAFE (Clean Air For Europe) . 2020 rok był też pierwszym, gdy w ramach CAFE naliczono na producentów kary za przekroczenie emisji CO2 . Przypomnijmy - za każdy gram przekroczenia emisji producent płaci karę w wysokości 95 euro od każdego przekraczającego limit pojazdu. W 2020 roku kary kosztowały branżę motoryzacyjną około pół mld euro.

Wówczas (od 2025 roku obowiązują nowe, zaostrzone limity emisji CO2), jednym ze sposobów na obniżenie emisji była właśnie "hybrydyzacja" oferty. A to zmusiło producentów pojazdów do opracowania nowych układów napędowych, co znalazło odzwierciedlenie w cenach samochodów. Najlepszym tego przykładem jest - nieobecny już w polskiej ofercie - Fiat Tipo, który na przestrzeni swojej rynkowej kariery (2016 - 2025) podrożał z bazowych 42,6 tys. zł do 123 tys. zł.