Zapowiedź ceł przez Trumpa sprawiła, że międzynarodowi producenci przyspieszyli dostawy pojazdów i kluczowych komponentów do USA, aby uniknąć nowych opłat. W rezultacie w lutym eksport samochodów z UE do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 22 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Eksport z Japonii zwiększył się o 14 proc., a dostawy z Korei Południowej do Ameryki Północnej wzrosły o 15 proc.