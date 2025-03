Amerykanów nie stać na samochody i kredyty. Tak źle nie było od 30 lat

Z najnowszego raportu amerykańskiej agencji ratingowej Fitch Ratings wynika, że w styczniu 2025 roku aż 6,56 proc. kredytobiorców samochodowych zalegało ze spłatą rat przez co najmniej 60 dni. To najwyższy wynik od 1994 roku, kiedy agencja rozpoczęła gromadzenie danych. Badania potwierdzają narastające trudności finansowe Amerykanów, dla których rosnące koszty życia oraz wysokie stopy procentowe stają się poważną przeszkodą w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Cox Automotive - od czasu pandemii koszt zakupu nowego samochodu wzrósł w USA o ponad 10 tys. dolarów - z około 38 tys. dolarów w styczniu 2020 roku do ponad 48 500 dolarów w styczniu 2025 roku. Problem ten dodatkowo pogłębiły wysokie stopy procentowe, które w ostatnich latach znacząco zwiększyły koszty finansowania. Na początku tego roku średnia miesięczna rata kredytu na nowy samochód wyniosła 755 dolarów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do okresu sprzed kilku lat, gdy oscylowała wokół 566 dolarów.