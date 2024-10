Spis treści: 01 Kia Niro z LPG nazywa się Tri-Fuel

Marki Dacia, Renault, Ssangyong i Skoda już dawno zorientowały się, że polski klient lubi jeździć jak najtaniej i ich salony mogą opuszczać modele zasilane LPG. Tysiące hybrydowych Toyot z LPG przejeżdżające miliony kilometrów jako taksówki potwierdzają, że ma to sens. Pytanie o instalację LPG jest jednym z najczęściej zadawanych na grupach użytkowników aut marek BAIC i MG. We Włoszech do tego zacnego grona dołączyła Kia proponując klientom instalację gazową do hybrydowego modelu Niro.



Kia Niro z LPG nazywa się Tri-Fuel

Włoski importer dokłada instalację LPG do hybrydowej odmiany modelu Niro zasilanej czterocylindrowym silnikiem 1.6 o mocy 90 KM wspieranej przez 43-konny silnik elektryczny zasilany z akumulatora o pojemności 1,32 kWh. Butla instalacji ma 42 litry pojemności i ląduje pod podłogą bagażnika. W efekcie auto ma zużywać średnio 5,8 litra paliwa i przejeżdżać na obu zbiornikach do 1600 km. Według danych technicznych, hybryda bez wsparcia LPG zużywa średnio tylko 3,7 l benzyny na 100 km, ale biorąc pod uwagę niemal dwukrotną różnice w cenie, przesiadka na LPG wciąż może się bardzo opłacać.



Kia Niro sprzedawana jest u nas jako hybryda, hybryda plug-in oraz elektryk

Ile kosztuje Kia Niro z LPG

We Włoszech w każdej wersji wyposażenia do ceny bazowej trzeba dołożyć 2 tys. Euro, czyli około 8,5 tys. zł. Ile będzie kosztować Kia Niro z LPG w Polsce - tego jeszcze nie wiemy. Co gorsza, nie ma informacji o tym, że taka wersja w ogóle się u nas pojawi, choć przedstawiciel importera przyznał, że polscy inżynierowie są w kontakcie z Włochami i pracują nad możliwością wykorzystania tego rozwiązania i w Polsce.



Jakie modele Kii z LPG w Polsce?

Aktualnie w ofercie koreańskiej marki są dwa, a praktycznie jeden model zasilany LPG. Na placach dealerów można szukać ostatnich egzemplarzy Rio, a w ofercie wciąż pozostaje Picanto. Przez jakiś czas zasilana gazem mogła być Kia Stonic, ale podobno to rozwiązanie nie spotkało się z wielkim zainteresowaniem klientów.

Jakie nowe samochody z LPG można kupić w Polsce?

W naszym kraju auta z fabryczną instalacją LPG proponuje Dacia w Dusterze, Joggerze i Sandero. Renault ma to samo rozwiązanie do Clio i Captura. Dealerzy Skody dokładają instalacje do Fabii, Kamiqa i Scali z silnikiem 1.0 MPI i TSI, a Ssangyong do Tivoli, Tivoli Grand, Korando oraz Torresa. Modele z LPG można kupić też w salonach BAIC, rozwiązanie to proponują też dealerzy MG.